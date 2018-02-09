Алексей Кудряшов окончательно понял, что нужен Анастасии Балинской

"Она просто до этого вела себя некорректно по отношению ко мне, мне это не нравилось, а я такой любвеобильный человек — пробовал, выбирал и понял, что никто из других девушек мне не подходит. А Настя делала в мою сторону какие-то знаки, я ей нужен, а я очень хотел взаимности. Я ей нравлюсь, она мне нравится», — написал Кудряшов в блоге Instagram.

При этом Алексей отметил, что у Анастасии не самый лучший характер, но это никак не может помешать ему быть рядом с ней чаще, чем с другими девушками на реалити-шоу ТНТ. Кроме того, Кудряшов хочет заселиться в комнату с Балинской, и ещё парень готов к действительно серьёзным отношениям с этой блондинкой.Ранее Алексея бросила Ивана Дилова, заявившая, что не увидела в нём мужского достоинства. При этом парень не раз говорил, что делает всё для неё, и готов стараться делать девушку счастливой и дальше.