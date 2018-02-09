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Зрители в недоумении от внезапной отправки Александры Шевы на "Остров любви"

Александра Шева, которая разлучилась с Араем Чобаняном, отправленным за ворота "Дома-2" организаторами проекта, неожиданно полетела на "Остров любви", хоть и ждала до этого, когда возлюбленный вернётся и заберёт её, как обещал.

Ранее участница реалити-шоу очень расстроилась, поскольку Арая выгнали без оглашения поводов. Есть, конечно, предположения на этот счёт. Например, фолловеры не исключают, что парня забрали его родители. Но официальной причины названо не было. Чобанян расплакался, когда уходил, и сказал, что обязательно вернётся и заберёт любимую, если сможет снять квартиру. Шева ждала его, но неожиданно её отправили на Сейшелы.

Зрители в недоумении от внезапной отправки Александры Шевы на "Остров любви"

Теперь никто не может понять, с чем связан непредсказуемый разворот и что делать Чобаняну, планировавшему приехать за своей половинкой уже на днях. Впрочем, загорелый красавец вряд ли станет это делать, так как сейчас в этом нет смысла - всё равно Шева уже на африканском архипелаге.

Опытные любители "Дома-2" считают, что Шева нужна на островах в качестве чьей-то возлюбленной. Не совсем, правда, понятно, кого для неё приготовили представители творения ТНТ на этот раз.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:50
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