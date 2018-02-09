На ЧМ-2018 нельзя будет попасть с зонтиком и селфи-палкой

Зонтики длиной больше 25 см, селфи-палки, дроны и штативы, предназначенные для фото/видео-техники будут запрещены для проноса на стадионы во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.В утвержденные FIFA правила поведения зрителей на стадионах ЧМ-2018 включен список почти 50 запрещенных предметов, с которыми нельзя будет попасть на матч.К примеру, селфи-палки и зонты запретили вносить на стадионы потому, что их можно использовать в качестве орудия в случае возникновения конфликтных ситуаций.Со стороны организаторов матчей болельщикам будут предложены камеры хранения, где можно будет оставить запрещенные предметы. В случае обнаружения у болельщиков запрещенных предметов на территории стадиона нарушителей будут удалять с игры.