На ЧМ-2018 нельзя будет попасть с зонтиком и селфи-палкой
В утвержденные FIFA правила поведения зрителей на стадионах ЧМ-2018 под запрет попали селфи-палки, зонтики и дроны – попасть с ними на матч будет невозможно.
Зонтики длиной больше 25 см, селфи-палки, дроны и штативы, предназначенные для фото/видео-техники будут запрещены для проноса на стадионы во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.
В утвержденные FIFA правила поведения зрителей на стадионах ЧМ-2018 включен список почти 50 запрещенных предметов, с которыми нельзя будет попасть на матч.
К примеру, селфи-палки и зонты запретили вносить на стадионы потому, что их можно использовать в качестве орудия в случае возникновения конфликтных ситуаций.
Со стороны организаторов матчей болельщикам будут предложены камеры хранения, где можно будет оставить запрещенные предметы. В случае обнаружения у болельщиков запрещенных предметов на территории стадиона нарушителей будут удалять с игры.
Зонтики длиной больше 25 см, селфи-палки, дроны и штативы, предназначенные для фото/видео-техники будут запрещены для проноса на стадионы во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.
В утвержденные FIFA правила поведения зрителей на стадионах ЧМ-2018 включен список почти 50 запрещенных предметов, с которыми нельзя будет попасть на матч.
К примеру, селфи-палки и зонты запретили вносить на стадионы потому, что их можно использовать в качестве орудия в случае возникновения конфликтных ситуаций.
Со стороны организаторов матчей болельщикам будут предложены камеры хранения, где можно будет оставить запрещенные предметы. В случае обнаружения у болельщиков запрещенных предметов на территории стадиона нарушителей будут удалять с игры.
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Добавил: Марина Полянская Сегодня, 11:20