Китай показал разработку нового супермощного экзоскелета для военных

Государственная корпорация Китая Norinco показала свою новейшую технологичную разработку - экзоскелет второго поколения для военных. С его помощью можно легко носить груз весом до 45 килограмм.Предприятие Norinco является изготовителем бронированной техники и боеприпасов. Ранее оно уже выпускало одну версию экзоскелета, однако новая - гораздо усовершенствованная и имеет улучшенный аккумулятор. Модель отлично подходит для гористой местности, поскольку значительно снижает нагрузку для солдата за счет легкого веса. Как утверждают в корпорации, низкий вес экзоскелета дал возможность повысить производительность батареи. Скорость и дальность хода станет известна со временем.Следует отметить, что кроме корпорации Norinco над экзоскелетами в Китае работают и другие организации. Если уровень технологий в области создания экзоскелетов будет повышаться и в дальнейшем, то армия Поднебесной значительно усилится.