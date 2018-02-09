Лионель Месси стал лицом российского Альфа-банка на текущий год

В своем аккаунте Twitter новость о том, что Месси на 2018 год стал лицом Альфа-банка, написал комментатор Нобель Арустамян. Он отметил, что «Месси стал еще ближе к России».Незадолго до этого снимок Месси, сидящего в футболке, на которой изображен логотип Альфа-банка, был опубликован в ЖЖ «Life».По версии журнала «Forbes», Месси занимал третью строку в рейтинге наиболее высокооплачиваемых спортсменов мира в 2017 году с доходом, составляющим 80 миллионов долларов за год.Напоминаем, ранее появилась информация о том, что Альфа-банк получил статус «официального европейского банка» Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Как сообщила ФИФА, через сеть своих филиалов банк будет реализовывать маркетинговые проекты к ЧМ.