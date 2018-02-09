У берегов Финляндии планируется открыть остров-курорт, где будут только женщины

Частный остров-курорт, доступ на который будет открыть лишь женщинам, «придумала» Кристина Рот. Ее детище называется SuperShe. Как пояснила основательница, задумка устроить подобный уголок возникла из-за излишков тестостерона в воздухе, хоть, как она подчеркнула, мужчин она любит.Оказывается, родные ее бойфренда – владельцы острова в архипелаге рядом с финскими берегами. И когда ее друг рассказал Кристине о продаже соседнего острова, ее это сразу не заинтересовало. Но стоило ей посетить этот уголок природы, как она была поражена его красотой и сразу решилась на приобретение.А уж идея создать уголок, где будут только женщины, родилась у нее давно. Все дело в том, что, по мнению Кристины, дамы не способны расслабиться, если рядом «бродит мужчина»: губные помады, расчески и прочее оружие женского арсенала тут же появляются в их руках. Чтобы им ничто не мешало расслабиться - и пришла идея подобного курорта.