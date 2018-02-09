Певица Глюкоза рассказала, какие виды спорта помогают ей оставаться в прекрасной форме
Исполнительница Глюкоза поделилась с поклонниками, какие виды спорта помогает ей иметь прекрасную фигуру.
Наталья Ионова является активным пользователем социальных сетей и с завидной регулярностью выставляет новые снимки. Совсем недавно, она вновь опубликовала фото, на котором продемонстрировала свое идеальное тело и добавила, что сладкое употребляет в больших количествах.
На фотоснимке Наталья позирует в откровенном образе. Она оттянула лямки купального костюма, обнажив немного свою грудь, а глубокие вырезы на купальнике подчеркнули идеальные формы знаменитости.
А быть всегда в прекрасной форме ей помогают занятия спортом, а именно: йога, пилатес и функциональные тренировки. Пилатес дает крепкие длинные мышцы и красивую осанку. Йога помогает от малейшего стресса или недопонимания с окружающим миром, а также помогает побеждать свое тело.
Функциональные занятия дают прекрасную упругость телу, благодаря чему она может употреблять сладости в невероятных количествах. Некоторые пользователи написали, что от употребления сахара можно состариться очень быстро. Но певица считает, что старость совсем не страшна, если она не одинока.
Наталья Ионова является активным пользователем социальных сетей и с завидной регулярностью выставляет новые снимки. Совсем недавно, она вновь опубликовала фото, на котором продемонстрировала свое идеальное тело и добавила, что сладкое употребляет в больших количествах.
На фотоснимке Наталья позирует в откровенном образе. Она оттянула лямки купального костюма, обнажив немного свою грудь, а глубокие вырезы на купальнике подчеркнули идеальные формы знаменитости.
А быть всегда в прекрасной форме ей помогают занятия спортом, а именно: йога, пилатес и функциональные тренировки. Пилатес дает крепкие длинные мышцы и красивую осанку. Йога помогает от малейшего стресса или недопонимания с окружающим миром, а также помогает побеждать свое тело.
Функциональные занятия дают прекрасную упругость телу, благодаря чему она может употреблять сладости в невероятных количествах. Некоторые пользователи написали, что от употребления сахара можно состариться очень быстро. Но певица считает, что старость совсем не страшна, если она не одинока.