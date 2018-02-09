Певица Глюкоза рассказала, какие виды спорта помогают ей оставаться в прекрасной форме

Наталья Ионова является активным пользователем социальных сетей и с завидной регулярностью выставляет новые снимки. Совсем недавно, она вновь опубликовала фото, на котором продемонстрировала свое идеальное тело и добавила, что сладкое употребляет в больших количествах.На фотоснимке Наталья позирует в откровенном образе. Она оттянула лямки купального костюма, обнажив немного свою грудь, а глубокие вырезы на купальнике подчеркнули идеальные формы знаменитости.А быть всегда в прекрасной форме ей помогают занятия спортом, а именно: йога, пилатес и функциональные тренировки. Пилатес дает крепкие длинные мышцы и красивую осанку. Йога помогает от малейшего стресса или недопонимания с окружающим миром, а также помогает побеждать свое тело.Функциональные занятия дают прекрасную упругость телу, благодаря чему она может употреблять сладости в невероятных количествах. Некоторые пользователи написали, что от употребления сахара можно состариться очень быстро. Но певица считает, что старость совсем не страшна, если она не одинока.