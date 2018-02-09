В Лос-Анджелесе Брэд Питт устроил тройное ДТП

ДТП случилось еще 5 февраля. Автомобиль Tesla, которым управлял знаменитый актер, въехал в Nissan. А тот в результате удара сам врезался в припаркованный автомобиль Kia.Как рассказывают многочисленные свидетели, в момент происшествия Питт выглядел совершенно спокойным.По счастливой случайности, ДТП обошлось без серьезных повреждений автомобилей и без человеческих жертв. Правда, известно, что свое авто киноартист все-таки разбил. Позвонив своему страховому агенту, Питт обговорил с ним убытки, после пожал водителям, невольным участникам аварии, руки и уехал.К слову, как сообщали ранее СМИ, в сентябре 2017 года у актера умерла его 95-летняя бабушка. Как оказалось, пожилая женщина на протяжении 10 лет молила любимого внука приехать навестить ее, но Брэд Питт так и не нашел на это времени.