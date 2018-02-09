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В Лос-Анджелесе Брэд Питт устроил тройное ДТП

Брэд Питт оказался виновником тройного столкновения автомобилей на дороге в Лос-Анджелесе.

В Лос-Анджелесе Брэд Питт устроил тройное ДТП


ДТП случилось еще 5 февраля. Автомобиль Tesla, которым управлял знаменитый актер, въехал в Nissan. А тот в результате удара сам врезался в припаркованный автомобиль Kia.

Как рассказывают многочисленные свидетели, в момент происшествия Питт выглядел совершенно спокойным.

По счастливой случайности, ДТП обошлось без серьезных повреждений автомобилей и без человеческих жертв. Правда, известно, что свое авто киноартист все-таки разбил. Позвонив своему страховому агенту, Питт обговорил с ним убытки, после пожал водителям, невольным участникам аварии, руки и уехал.

К слову, как сообщали ранее СМИ, в сентябре 2017 года у актера умерла его 95-летняя бабушка. Как оказалось, пожилая женщина на протяжении 10 лет молила любимого внука приехать навестить ее, но Брэд Питт так и не нашел на это времени.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:40
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