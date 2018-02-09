Игорь Николаев поделился с пользователями видеороликом, на котором дочь Вероника задувает свечку

Николаев выложил трогательный видеоролик, на котором его дочка задувает свечку, поскольку ей исполнилось 2 года и 4 месяца. Хотя дата и не совсем серьёзная, но для родителей она очень важна.На видео отчетливо видно как малышка задувает единственную свечу. Исполнитель поделился, что Вероника обожает это занятие и готова задувать постоянно. Данное видео получилось очень веселым и озорным, а фанаты также присоединились к поздравлениям. На видео заметно, что Вероника уже достаточно подросла и внешне напоминает обоих родителей.После появления на свет дочки, она заняла самое главное место в жизни родителей. Семейная пара давно перестала скрывать ребенка от посторонних глаз и теперь с завидной регулярностью публикуют фотоснимки наследницы.А сам композитор откровенно признался, что появление ребенка привнесло в его жизнь ощущение абсолютного счастья. Несмотря на то, что у него поздно появился ребенок, он всех уверяет, что это прекрасно и в этом нет ничего плохого.