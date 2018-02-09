Фото беременной Нелли Ермолаевой появилось в Сети

Фото беременной Нелли подписчики приняли с восторгом и буквально засыпали трогательный материал "лайками". Как известно, рожать экс-участница "Дома-2" полетела в США, в частности в Майами. Запечатлели брюнетку на Hollywood Beach. Знаменитость позировала в откровенном бикини, совершенно не стесняясь своего массивного тела.Фанаты заметили, что девушка выглядит поистине счастливой, а также добавили, что для полного счастья не хватает только родить. Живот Ермолаевой на фотографии кажется опущенным, из чего фолловеры поспешили сделать вывод, что отпрыск уже готовится появиться на свет.Стоит отметить, что пребывающая в положении Нелли то и дело говорит только о своём будущем ребёнке. По словам девушки, ей сложно писать в Instagram о чём-то ещё, так как родить для неё - оказаться на седьмом небе от счастья. Пользователи Сети прекрасно понимают её и желают удачного появления на свет малыша, омрачить которое может только чёрного цвета коляска, уже купленная будущей мамой.