АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 70.77 USD 57.67
Курс валют на 09.02.2018

Фото беременной Нелли Ермолаевой появилось в Сети

Телезвезда Нелли Ермолаева, готовящаяся родить, решила поделиться снимком, который был сделан недавно в Америке, где она сейчас находится.

Фото беременной Нелли подписчики приняли с восторгом и буквально засыпали трогательный материал "лайками". Как известно, рожать экс-участница "Дома-2" полетела в США, в частности в Майами. Запечатлели брюнетку на Hollywood Beach. Знаменитость позировала в откровенном бикини, совершенно не стесняясь своего массивного тела.

Фото беременной Нелли Ермолаевой появилось в Сети

Фанаты заметили, что девушка выглядит поистине счастливой, а также добавили, что для полного счастья не хватает только родить. Живот Ермолаевой на фотографии кажется опущенным, из чего фолловеры поспешили сделать вывод, что отпрыск уже готовится появиться на свет.

Стоит отметить, что пребывающая в положении Нелли то и дело говорит только о своём будущем ребёнке. По словам девушки, ей сложно писать в Instagram о чём-то ещё, так как родить для неё - оказаться на седьмом небе от счастья. Пользователи Сети прекрасно понимают её и желают удачного появления на свет малыша, омрачить которое может только чёрного цвета коляска, уже купленная будущей мамой.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Путешествие Tesla на полном автопилоте по США
Эксперты назвали 7 российских частных орбитальных
Toyota инвестирует 69 миллионов долларов в
Ученые наконец раскрыли загадку магнетизма звезд
Apple выпустит новый флагман со встроенным в
Героиня «Пятой стражи» Альбина Чайкина борется с
На недавнем снимке Виктория Лопырева предстала с
Компания HP представила док-станцию Thunderbolt
Новый спектограф ESA сотворит революцию в поисках
WhatsApp проводит тестирование собственной
Уфологи: Инопланетяне используют «новую энергию»
Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о вспышке
Алла Пугачева выложила фотоснимок, на котором
В Арктике появятся еще 2 центра космического
Анастасия Квитко побаловала фанатов фото в
Белла Хадид удивила общественность откровенным
У тяжелобольного Ивана Краско выявили заболевание
Дата выпуска седана Lada Vesta Cross
Депутат Василий Власов: Земля станет первым
Алсу отправилась в Баку, чтобы поддержать свою
Рестораны Пхенчхана предложат гостям ОИ-2018
Дженнифер Энистон провела экскурсию по своему
Граждане РФ поддерживают участие российской
«УАЗ» представил новые спецверсии «УАЗ Профи»
Tata Motors разработала новый внедорожник на
Хэтчбек Alfa Romeo Giulietta получил новую версию
Экономисты: В течение 3-х месяцев рубль может
Правительство: Государство компенсирует россиянам
Космический телескоп NASA James Webb начнет свои
В России с 23 февраля стартуют продажи фургона
Названы рублёвые цены на новый кроссовер Citroen
В феврале Минтруд проконтролирует выплаты на
В Нижневартовске в очереди к врачу скончался
В Москве после школьной драки мальчика экстренно
Девелоперы забросили треть проектов на загородном
На ЧМ-2018 нельзя будет попасть с зонтиком и
Просмотреть все новости