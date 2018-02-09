Джиллиан Андерсон снялась обнаженной ради защиты пушных зверей
Актриса Джиллиан Андерсон снялась обнаженной, чтобы призвать общественность к защите пушных зверей.
Американская актриса Джиллиан Андерсон, известная ролью Даны Скалли в сериале «Секретные материалы», призвала общественность отказаться от одежды из натурального меха, так как ради ее изготовления убивают животных. Для большей убедительности 49-летняя актриса разделась и сфотографировалась обнаженной.
Свой пикантный снимок Джиллиан опубликовала в личном аккаунте Instagram. Актриса запечатлена совершенно голой, прикрывающей интимные части тела руками. На голове Андерсон надет ободок с кошачьими ушами. На фото присутствует размашистая надпись: «Я лучше буду ходить голой, чем носить меха».
Снимок был сделан, чтобы поддержать очередную акцию известной организации по защите прав животных РЕТА. Джиллиан призналась журналистам, что гордится тем, что сделала.
Американская актриса Джиллиан Андерсон, известная ролью Даны Скалли в сериале «Секретные материалы», призвала общественность отказаться от одежды из натурального меха, так как ради ее изготовления убивают животных. Для большей убедительности 49-летняя актриса разделась и сфотографировалась обнаженной.
Свой пикантный снимок Джиллиан опубликовала в личном аккаунте Instagram. Актриса запечатлена совершенно голой, прикрывающей интимные части тела руками. На голове Андерсон надет ободок с кошачьими ушами. На фото присутствует размашистая надпись: «Я лучше буду ходить голой, чем носить меха».
Снимок был сделан, чтобы поддержать очередную акцию известной организации по защите прав животных РЕТА. Джиллиан призналась журналистам, что гордится тем, что сделала.