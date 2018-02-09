Джиллиан Андерсон снялась обнаженной ради защиты пушных зверей

Американская актриса Джиллиан Андерсон, известная ролью Даны Скалли в сериале «Секретные материалы», призвала общественность отказаться от одежды из натурального меха, так как ради ее изготовления убивают животных. Для большей убедительности 49-летняя актриса разделась и сфотографировалась обнаженной.Свой пикантный снимок Джиллиан опубликовала в личном аккаунте Instagram. Актриса запечатлена совершенно голой, прикрывающей интимные части тела руками. На голове Андерсон надет ободок с кошачьими ушами. На фото присутствует размашистая надпись: «Я лучше буду ходить голой, чем носить меха».Снимок был сделан, чтобы поддержать очередную акцию известной организации по защите прав животных РЕТА. Джиллиан призналась журналистам, что гордится тем, что сделала.