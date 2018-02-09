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Влад Кадони хотел найти мага в Instagram и рассмешил всех

Ведущий телестройки ТНТ "Дома-2" Влад Кадони, который некогда был участником "Битвы экстрасенсов", принялся искать в Instagram одного из своих коллег по колдовскому цеху.

Кадони рассказал, что в соц-сети ему кто-то написал в приват. Неизвестный представился экстрасенсом, а ведущий стал общаться с ним. Этот человек желал попросить совета у телезвезды, однако Влад случайно стёр переписку. Теперь маг хочет найти незнакомца, чтобы, видимо, продолжить начатый диалог.

Влад Кадони хотел найти мага в Instagram и рассмешил всех

Кадони обратился к автору той переписки, признав свою ошибку. Колдун сказал, что всегда удаляет переписки только если прочитал всё полностью, но в тот раз что-то пошло не так. Влад добавил, что ему очень неудобно перед парнем и попросил его отозваться и снова написать ему.

Подписчики тут же стали смеяться над Кадони, в один голос заявив, что при его популярности общаться с незнакомцами, а потом ещё и искать их по всему Интернету, как-то странно. Кроме того, хейтеры не упустили возможность напомнить Владу, что он и сам является экстрасенсом, в связи с чем мог бы додумать переписку с тем пользователем.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:20
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