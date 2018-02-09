Супруга известного юмориста рассказала о его сексуальной связи с Марлоном Брандо

Куинси Джонс в недавнем интервью заявил, что когда-то Марлон Брандо и Ричард Прайор были любовниками. Его заявление подтвердила экс-супруга комика Дженнифер Ли. Она рассказала, что между артистами имела место сексуальная связь в 70-х годах прошлого века.Со слов Дженнифер, все происходило в то время между мужчинами на фоне их увлечения наркотиками. Женщина отметила, что свои похождения в свете нетрадиционной ориентации комик описал в личном дневнике, который Ли планирует опубликовать в следующем году.Экс-супруга Прайора не имела ничего против такого разоблачения, так как Ричард никогда не скрывал свою бисексуальность.