Зрители уверены, что Алексей Чайчиц или Роман Капаклы - самые жадные участники "Дома-2"

При этом и Алексей Купин попал под соответствующее подозрение, хоть за него и вступились многие фолловеры. К слову, слухи о том, что парень некогда бросил Майю Донцову, когда узнал, что возлюбленная лишилась квартиры в Москве, его, конечно, не красят.Вопрос жадности на лобном на днях подняла Дарья Лымарь. Сама она сейчас не имеет пары, но других девушек, считающихся чьими-то пассиями, решила предостеречь, в частности, призвала их быть осторожнее в покупках для своих половинок, страдающих синдромом альфонса.Слова Лымарь натолкнули зрителей на воспоминания о том, как Лиза Триандафилиди покупала подарки Чайчицу, и даже возила его за свой счёт за границу. При этом парень не желал расставаться со своими средствами, чтобы сделать приятно любимой. Тем же отличился и Роман Капаклы, до сих пор принимающий дорогие подарки от Марины Африкантовой.Купин вообще не запомнился зрителям подарками для Донцовой. К слову, вроде, и не тянул с неё денег.