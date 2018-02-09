Зрители уверены, что Алексей Чайчиц или Роман Капаклы - самые жадные участники "Дома-2"
Зрители, наблюдающие за событиями на "Доме-2", решили разобраться, кто из проектных молодых людей является наиболее скупым, при этом многие не сомневаются, что самым жадным может оказаться Алексей Чайчиц или Роман Капаклы.
При этом и Алексей Купин попал под соответствующее подозрение, хоть за него и вступились многие фолловеры. К слову, слухи о том, что парень некогда бросил Майю Донцову, когда узнал, что возлюбленная лишилась квартиры в Москве, его, конечно, не красят.
Вопрос жадности на лобном на днях подняла Дарья Лымарь. Сама она сейчас не имеет пары, но других девушек, считающихся чьими-то пассиями, решила предостеречь, в частности, призвала их быть осторожнее в покупках для своих половинок, страдающих синдромом альфонса.
Слова Лымарь натолкнули зрителей на воспоминания о том, как Лиза Триандафилиди покупала подарки Чайчицу, и даже возила его за свой счёт за границу. При этом парень не желал расставаться со своими средствами, чтобы сделать приятно любимой. Тем же отличился и Роман Капаклы, до сих пор принимающий дорогие подарки от Марины Африкантовой.
Купин вообще не запомнился зрителям подарками для Донцовой. К слову, вроде, и не тянул с неё денег.
При этом и Алексей Купин попал под соответствующее подозрение, хоть за него и вступились многие фолловеры. К слову, слухи о том, что парень некогда бросил Майю Донцову, когда узнал, что возлюбленная лишилась квартиры в Москве, его, конечно, не красят.
Вопрос жадности на лобном на днях подняла Дарья Лымарь. Сама она сейчас не имеет пары, но других девушек, считающихся чьими-то пассиями, решила предостеречь, в частности, призвала их быть осторожнее в покупках для своих половинок, страдающих синдромом альфонса.
Слова Лымарь натолкнули зрителей на воспоминания о том, как Лиза Триандафилиди покупала подарки Чайчицу, и даже возила его за свой счёт за границу. При этом парень не желал расставаться со своими средствами, чтобы сделать приятно любимой. Тем же отличился и Роман Капаклы, до сих пор принимающий дорогие подарки от Марины Африкантовой.
Купин вообще не запомнился зрителям подарками для Донцовой. К слову, вроде, и не тянул с неё денег.