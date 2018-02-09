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Стали известны устройства Xiaomi, которые получат обновление MIUI 10

Китайская компания Xiaomi готова к запуску бета-тестирования своей новой операционной системы MIUI 10. Так стало известно, какие устройства компании должны получить обновление.

Стали известны устройства Xiaomi, которые получат обновление MIUI 10


Пока что никто точно не знает, какие новшества таит в себе эта программная платформа, но эксперты предполагают, что MIUI 10 будет иметь упрощенный интерфейс и более ускоренный режим работы. Также отмечается возможное внедрение опции дополненной реальности.

Также непонятно с каким названием система выйдет в массы. На примете у разработчиков есть название MIUI X. Самое главное не это, а то, какие девайсы Xiaomi получат эту ОС. Так стоит отметить смартфоны линейки MI MIX, MI MIX S и MI 3-7, соответственно с приставками C, S, X и Plus. Нужно также указать на Mi Max Prime, Mi Max, Mi Note 2-3, Redmi Note 3-5 и дополнительные их модификации.

В списке еще были такие смартфоны как Redmi Y1, Redmi Y1 Lite, Redmi Pro и Redmi 3-4 с улучшенными модификациями. Что касается таблетов, то здесь отмечаются Mi Pad 1-3. Официальный анонс ОС MIUI 10 состоится в конце следующего лета.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:50
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