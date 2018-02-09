Стали известны устройства Xiaomi, которые получат обновление MIUI 10

Пока что никто точно не знает, какие новшества таит в себе эта программная платформа, но эксперты предполагают, что MIUI 10 будет иметь упрощенный интерфейс и более ускоренный режим работы. Также отмечается возможное внедрение опции дополненной реальности.Также непонятно с каким названием система выйдет в массы. На примете у разработчиков есть название MIUI X. Самое главное не это, а то, какие девайсы Xiaomi получат эту ОС. Так стоит отметить смартфоны линейки MI MIX, MI MIX S и MI 3-7, соответственно с приставками C, S, X и Plus. Нужно также указать на Mi Max Prime, Mi Max, Mi Note 2-3, Redmi Note 3-5 и дополнительные их модификации.В списке еще были такие смартфоны как Redmi Y1, Redmi Y1 Lite, Redmi Pro и Redmi 3-4 с улучшенными модификациями. Что касается таблетов, то здесь отмечаются Mi Pad 1-3. Официальный анонс ОС MIUI 10 состоится в конце следующего лета.