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Ирина Хакамада рассказала о нелегкой борьбе со страшным заболеванием «особенной» дочери

Ирина Хакамада в эфире телепередачи «Пусть говорят» призналась, как нелегко ей пришлось бороться со страшным заболеваем своей «особенной» дочери Маши.
Ирина Хакамада рассказала о нелегкой борьбе со страшным заболеванием «особенной» дочери


Дочь Ирины Маша родилась в 1997 году. Синдром Дауна, который обнаружили у девочки, был известен еще до ее рождения. Хакамада очень переживала, что Машу будут дразнить и насмехаться над ней в детском коллективе, но опасения со временем прошли. Ирина, научившаяся противостоять собственным недоброжелателям, помогла и дочери освоиться в социуме.

Помимо синдрома Дауна у Марии обнаружили в 2004 году рак. В этом же году Хакамада баллотировалась на пост президента и не могла оставить политическую карьеру. Как призналась Ирина, это был сложный период для нее.

Ночи она проводила с Машей, а днем занималась политикой. Ирина Хакамада рассказала, что борьба за жизнь дочери отнимала у нее все силы.
Когда президентская кампания закончилась, болезнь Маши отступила.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 09:40
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