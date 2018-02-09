Ирина Хакамада рассказала о нелегкой борьбе со страшным заболеванием «особенной» дочери

Дочь Ирины Маша родилась в 1997 году. Синдром Дауна, который обнаружили у девочки, был известен еще до ее рождения. Хакамада очень переживала, что Машу будут дразнить и насмехаться над ней в детском коллективе, но опасения со временем прошли. Ирина, научившаяся противостоять собственным недоброжелателям, помогла и дочери освоиться в социуме.Помимо синдрома Дауна у Марии обнаружили в 2004 году рак. В этом же году Хакамада баллотировалась на пост президента и не могла оставить политическую карьеру. Как призналась Ирина, это был сложный период для нее.Ночи она проводила с Машей, а днем занималась политикой. Ирина Хакамада рассказала, что борьба за жизнь дочери отнимала у нее все силы.Когда президентская кампания закончилась, болезнь Маши отступила.