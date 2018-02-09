Сергей Лазарев рассказал, почему не относит себя к числу богатых людей

Как раньше сообщалось, во втором сезоне вокального состязания «Ты супер» одно из мест членов жюри займет знаменитый исполнитель Сергей Лазарев. А 10 февраля артист придет в студию программы «Однажды», которую ведет Сергей Майоров. Телеведущему Лазарев поведает, за что не любит общественные мероприятия, куда тратит заработанные деньги и почему не считает себя богатым.Сергей рассказал, что имеет большую семью, также у него есть большой коллектив, который он кормит сам. Он является для самого себя руководителем, спонсором и продюсером. У него нет того, кто мог бы его финансировать или продуцировать. Артист признался, что очень долго шел к этому.Он всегда мечтал о большом коллективе, о своем оборудовании, но это огромнейшие затраты и вложения. Большая часть денег идет на покрытие расходов. Такое себе позволить может далеко не каждый. А Лазарев безумно рад, что добился этой цели, к которой очень долго шел. Поэтому, несмотря на хороший заработок, Сергей не относит себя к числу богачей.