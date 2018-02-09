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Сергей Лазарев рассказал, почему не относит себя к числу богатых людей

В одном из выпусков «Однажды» в студии появится Сергей Лазарев, который поведает своим поклонникам, на что тратит заработанные деньги и почему не относит себя к богачам.

Сергей Лазарев рассказал, почему не относит себя к числу богатых людей


Как раньше сообщалось, во втором сезоне вокального состязания «Ты супер» одно из мест членов жюри займет знаменитый исполнитель Сергей Лазарев. А 10 февраля артист придет в студию программы «Однажды», которую ведет Сергей Майоров. Телеведущему Лазарев поведает, за что не любит общественные мероприятия, куда тратит заработанные деньги и почему не считает себя богатым.

Сергей рассказал, что имеет большую семью, также у него есть большой коллектив, который он кормит сам. Он является для самого себя руководителем, спонсором и продюсером. У него нет того, кто мог бы его финансировать или продуцировать. Артист признался, что очень долго шел к этому.

Он всегда мечтал о большом коллективе, о своем оборудовании, но это огромнейшие затраты и вложения. Большая часть денег идет на покрытие расходов. Такое себе позволить может далеко не каждый. А Лазарев безумно рад, что добился этой цели, к которой очень долго шел. Поэтому, несмотря на хороший заработок, Сергей не относит себя к числу богачей.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 09:30
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