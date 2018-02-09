Исходный код загрузчика программного обеспечения iPhone появился на просторах сети

Как рассказал Джонатан Левин, автор многих книг про операционную систему iOS, факт данного слива отмечен, как самый крупный за всю историю Apple. Он утверждает, что брендом охраняются все данные по исходным кодам своего софта, данные меры обязательны для исключения появления аналогов от конкурентов. Естественно, что попав в сеть, загрузчик может быть вычислен другими компаниями, а так же изучена методика базового составляющего кода.Разговор идет о загрузчике, изъятом из iOS 9.3, но он используется и в последних версиях. В нем всего лишь нет части подключенных отдельных файлов, а структура внешних схем программы получила открытый доступ. Экспертами отмечено, вполне возможно ожидать появления аналогов iOS в будущем, из-за утечки копии подстроят под другие устройства.Исходя из мнений экспертов, при подтверждении подлинности информации о сливе, компания вынуждена будет не только модифицировать загрузчик, придется и принять меры по усилению защиты от взломов операционной системы . От представителей Apple пока нет никаких комментариев.