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Исходный код загрузчика программного обеспечения iPhone появился на просторах сети

С исходным кодом iBoot можно ознакомиться в Сети. Данный загрузчик запускает программное обеспечение на iPhone. Информация появилась благодаря пользователю с ником GitHub, выложившим данные загрузчика на просторы интернета, с сообщениями о получении им доступа к содержимому закрытого софта.

Как рассказал Джонатан Левин, автор многих книг про операционную систему iOS, факт данного слива отмечен, как самый крупный за всю историю Apple. Он утверждает, что брендом охраняются все данные по исходным кодам своего софта, данные меры обязательны для исключения появления аналогов от конкурентов. Естественно, что попав в сеть, загрузчик может быть вычислен другими компаниями, а так же изучена методика базового составляющего кода.
Исходный код загрузчика программного обеспечения iPhone появился на просторах сети


Разговор идет о загрузчике, изъятом из iOS 9.3, но он используется и в последних версиях. В нем всего лишь нет части подключенных отдельных файлов, а структура внешних схем программы получила открытый доступ. Экспертами отмечено, вполне возможно ожидать появления аналогов iOS в будущем, из-за утечки копии подстроят под другие устройства.

Исходя из мнений экспертов, при подтверждении подлинности информации о сливе, компания вынуждена будет не только модифицировать загрузчик, придется и принять меры по усилению защиты от взломов операционной системы . От представителей Apple пока нет никаких комментариев.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:28
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