Компания Meizu разыскивает тестировщиков для своего игрового смартфона

Отмечается, что заявки на участие в проекте принимаются с 7 февраля по 7 марта. Каждому тестировщику отправят прототип игрового смартфона, который будет относиться к модельному ряду смартфонов Blue Charm.Пока что о технических характеристиках смартфона Meizu ничего не известно, но сообщается, что девайс получит игровой режим Game Mode 2.0 и полноразмерный экран. Также отмечается, что все тестировщики сначала напишут свою статью о новом устройстве, а затем оставят его себе в качестве вознаграждения за работу.Стоит дождаться официальной презентации, которая, судя по всему, скоро состоится.