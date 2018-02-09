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Анджелина Джоли появилась на публике без макияжа и с засаленными волосами

Анджелина Джоли очень удивила поклонников, появившись на публике без макияжа и с засаленными волосами.

Анджелина Джоли появилась на публике без макияжа и с засаленными волосами


Некоторые фанаты считают, что Анджелина после расставания с Брэдом сдала свои позиции и перестала ухаживать за своим внешним видом. Доказательством этого были недавние фотоснимки киноактрисы, когда она прогуливалась по Лос-Анджелесу.

6 февраля Джоли во время прогулки запечатлели журналисты, которые стараются не покидать дом кинозвезды. На снимке отчетливо видно, что знаменитость вышла на улицу без нанесения макияжа и с сальными волосами, на ней было надето свободное платье, которое скрыло чрезмерную худобу.

Поклонники обратили внимание, что в данное время Анджелина выглядит не очень хорошо и, судя по всему, все еще сильно переживает развод. Вдобавок к этому, немного ранее она появлялась на публике со всеми своими детьми, а сейчас предпочитает оставаться наедине с собой. Этот фотоснимок мгновенно облетел интернет и очень расстроил читателей.

Стоит добавить, что в феврале настоящего года знаменитости официально расторгнут свой брак. У пары останутся шестеро детей: трое биологических, а трое приемных.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 08:10
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