Лопырева и любовница олигарха Доронина померились фигурами

В последнее время Виктория Лопырева регулярно появляется в компании российского миллионера, 55-летнего Владислава Доронина. Своим совместным фото с его 23-летней любовницей Кристиной Романовой, которое было сделано в Тайланде, Вика поделилась в январе.Позднее «Мисс Россия-2003» в Нью-Йорке снова появилась в обществе возлюбленной олигарха, которая уже родила Доронину ребенка.Накануне Лопырева снова оказалась с Кристиной Романовой на благотворительном вечере, где собрались лучшие модели со всего мира.Пользователи Сети сравнили на фото с вечера двух моделей, которые «мерились фигурами», и большинство положительных отзывов отнесли в пользу Романовой.Напомним, ранее у миллионера Владислава Доронина на протяжении 5 лет был роман с Наоми Кэмпбел.