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Созданные учеными самые тонкие 3D-очки в мире показывают, как Молящиеся богомолы видят мир

Молитвенные богомолы - единственные беспозвоночные, которые, как известно, видят мир в 3D-формате. С помощью самых тонких 3D-очков ученые показали, какими видят мир эти удивительные насекомые.

Созданные учеными самые тонкие 3D-очки в мире показывают, как Молящиеся богомолы видят мир


Молитвенные богомолы - хищные насекомые, преуспевающие в обнаружении добычи, которая находится на удалении. Но, в отличие от людей, их восприятие глубины работает только тогда, когда жертва движется. Ученые узнали об этой особенности удивительных насекомых благодаря результатам нового исследования.

Во время эксперимента ученые приклеивали самые миниатюрные 3D-очки в мире на 20 Молитвенных богомолов (Sphodromantis lineola) и показывали им серию фильмов с изображением патчей движущихся точек «потенциальных предметов», которые маскировались на фоне совпадения. Насекомые пытались поймать «добычу», которая оказалась в пределах 2,5 сантиметров от из фокуса. И они все еще могли это сделать, даже когда «жертва» выглядела совершенно иначе, чем видят человеческие глаза.

Участники эксперимента из числа людей находили сложным, когда их просили выполнить ту же задачу, сообщает команда сегодня в Current Biology. Люди видят в 3D, сшивая фактическое изображение, приходящее от одного глаза к другому, но эта работа показывает, что Молитвенные богомолы только мешают сшивать движение - фактическое изображение не имеет для них значения.

Это впервые, когда такое видение 3D было найдено в природе, и это еще один пример эволюции, придумывающей разные решения одной и той же проблемы - в этом случае, когда нужно ударить по проходящей мухе.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 00:23
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