Dream Chaser компании Sierra Nevada совершит первый полет в 2020 году

Как бы там ни было, первый полет будет в режиме автопилота, поскольку через два года Dream Chaser доставит на борт МКС партию груза. На орбиту Земли аппарат выведет ракета-носитель Atlas V. В целом корабль способен вместить в себя 7 астронавтов и 5,5 тонн груза.Таким образом, с первого полета шаттл официально станет собственностью NASA. С виду этот аппарат выглядит довольно интересно, поэтому из-за дизайна он способен тягаться с такими кораблями как SpaceX Dragon V2 и Boeing Starliner. Также нельзя не отметить возможность ускоренного режима разгрузки доставляемого модуля после стыковки с МКС.