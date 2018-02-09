Национальный научный фонд США требует от учреждений сообщать о случаях сексуальных домогательств
Национальный научный фонд (NSF) в Александрии, штат Вирджиния, объявил сегодня о новом наборе мер по борьбе с сексуальными домогательствами людей, работающих над проектами, которые он финансирует. Этапы могут включать приостановку или исключение исследовательских грантов после того, как учреждение считает, что получатель получал преследование.
NSF заявил, что потребует от учреждений рассказать агентству, когда они сделают такой вывод. Они также должны сообщать о назначении грантополучателей, обвиняемых в притеснениях, административного отпуска во время расследования. Директор NSF Франция Кордова сказала, что агентство может приостановить финансирование проекта в таких случаях. Эта политика позволяет агентству предпринимать действия «по мере необходимости для защиты безопасности всех грантовых сотрудников».
Этот шаг связан с тем, что исследовательские организации продолжают сталкиваться с сообщениями о том, что сексуальные домогательства широко распространены во многих научных дисциплинах и слишком часто игнорируются администраторами.
NSF объявил о создании новой веб-страницы NSF.gov/harassment, в которой перечислены ее политики и процедуры, чтобы прекратить преследование, а также передовые методы и часто задаваемые вопросы.
Агентство будет запрашивать комментарии к этим новым условиям и условиям предоставления через объявление в Федеральном регистре в течение следующих нескольких недель.
NSF заявил, что потребует от учреждений рассказать агентству, когда они сделают такой вывод. Они также должны сообщать о назначении грантополучателей, обвиняемых в притеснениях, административного отпуска во время расследования. Директор NSF Франция Кордова сказала, что агентство может приостановить финансирование проекта в таких случаях. Эта политика позволяет агентству предпринимать действия «по мере необходимости для защиты безопасности всех грантовых сотрудников».
Этот шаг связан с тем, что исследовательские организации продолжают сталкиваться с сообщениями о том, что сексуальные домогательства широко распространены во многих научных дисциплинах и слишком часто игнорируются администраторами.
NSF объявил о создании новой веб-страницы NSF.gov/harassment, в которой перечислены ее политики и процедуры, чтобы прекратить преследование, а также передовые методы и часто задаваемые вопросы.
Агентство будет запрашивать комментарии к этим новым условиям и условиям предоставления через объявление в Федеральном регистре в течение следующих нескольких недель.