Национальный научный фонд США требует от учреждений сообщать о случаях сексуальных домогательств

NSF заявил, что потребует от учреждений рассказать агентству, когда они сделают такой вывод. Они также должны сообщать о назначении грантополучателей, обвиняемых в притеснениях, административного отпуска во время расследования. Директор NSF Франция Кордова сказала, что агентство может приостановить финансирование проекта в таких случаях. Эта политика позволяет агентству предпринимать действия «по мере необходимости для защиты безопасности всех грантовых сотрудников».Этот шаг связан с тем, что исследовательские организации продолжают сталкиваться с сообщениями о том, что сексуальные домогательства широко распространены во многих научных дисциплинах и слишком часто игнорируются администраторами.NSF объявил о создании новой веб-страницы NSF.gov/harassment, в которой перечислены ее политики и процедуры, чтобы прекратить преследование, а также передовые методы и часто задаваемые вопросы.Агентство будет запрашивать комментарии к этим новым условиям и условиям предоставления через объявление в Федеральном регистре в течение следующих нескольких недель.