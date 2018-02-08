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Эксперты: Ностальгия облегчает чувство коллективной вины

Кампания Дональда Трампа под лозунгом «Сделай Америку великой снова» вызвала глубокий резонанс у многих американцев. Понятия о величии и моральном превосходстве США имеют давнюю традицию и глубоко укоренились в культуре страны. Новое исследование изучает коллективное стремление к прошлому величию и то, как оно способствует установлению согласованности общества в настоящем.
Эксперты: Ностальгия облегчает чувство коллективной вины


Специалисты намеревались узнать, как коллективная ностальгия по воображаемой золотой эпохе помогла примириться с историческими ошибками. Статья представлена в «Европейском журнале социальной психологии».

В серии из пяти исследований доктор Мэтью Болдуин, психолог из Центра социального познания Университета Кельна, и его коллеги Марк Х. Уайт II (Университет штата Канзас) и доктор Аниэль Салливан (Университет Аризоны) выяснили, что американская общественная ностальгия может снять чувства коллективной вины.

В экспериментальном исследовании и четырех последующих работах психологи провели опрос примерно 100-200 человек. Среди участников, которые прославляли США, напоминания об американских проступках прошлого вызвали спонтанную коллективную ностальгию. Следовательно, похоже, что ностальгия служит своего рода защитой от плохих чувств и ресурсом для повышения согласованности и морального статуса общества.

Ученые в настоящее время изучают, каким образом ностальгия служит данной цели.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 23:07
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