Эксперты: Ностальгия облегчает чувство коллективной вины

Специалисты намеревались узнать, как коллективная ностальгия по воображаемой золотой эпохе помогла примириться с историческими ошибками. Статья представлена в «Европейском журнале социальной психологии».В серии из пяти исследований доктор Мэтью Болдуин, психолог из Центра социального познания Университета Кельна, и его коллеги Марк Х. Уайт II (Университет штата Канзас) и доктор Аниэль Салливан (Университет Аризоны) выяснили, что американская общественная ностальгия может снять чувства коллективной вины.В экспериментальном исследовании и четырех последующих работах психологи провели опрос примерно 100-200 человек. Среди участников, которые прославляли США, напоминания об американских проступках прошлого вызвали спонтанную коллективную ностальгию. Следовательно, похоже, что ностальгия служит своего рода защитой от плохих чувств и ресурсом для повышения согласованности и морального статуса общества.Ученые в настоящее время изучают, каким образом ностальгия служит данной цели.