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Екатерина Зиновьева хочет закрутить роман с Романом Гриценко

Екатерина Зиновьева из "Дома-2", не пожелавшая долго оставаться одна после расставания с Александром Гобозовым, решила закрутить новый роман, выбрав для этого дела Романа Гриценко, об объятиях которого девушка знает не понаслышке.

К слову, сам экс-возлюбленный Лизы Триандафилиди обниматься с Зиновьевой никогда не торопился, девушка, как известно, сама садилась к нему на колени, и только тогда, когда была не совсем трезва. Теперь же Екатерина старается не злоупотреблять виноградным соком, но всё равно тянется к Гриценко. При этом, уверены зрители, и молодой человек не против такого развития событий.

Екатерина Зиновьева хочет закрутить роман с Романом Гриценко

Кроме того, фолловеры не сомневаются, что если Роман не согласится строить отношения с Екатериной, то руководство заставит его сожительствовать с Еленой Хроминой, с которой некогда у него не сложился союз. К Екатерине он относится нормально, поэтому, считают поклонники, парень ответит взаимностью именно ей.

Ранее Зиновьева даже познакомилась с матерью Гобозова, очень хорошо принявшей невесту сына. На лобном месте Екатерина заявила, что полюбила Александра, в связи с чем ей непросто оставаться на "Доме-2" и наблюдать за его новым романом.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:50
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