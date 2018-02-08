Ученые: Новая вакцина против холеры поможет остановить эпидемию в Конго

В Йемене разрушительная болезнь, переносимая водой, с октября 2016 года поразила более миллиона человек и продолжает распространяться. Вспышки опустошают Замбию, Танзанию, Зимбабве и ряд других африканских стран. Гаити по-прежнему страдает от эпидемии, которая началась в 2010 году. И в прошлом месяце, когда проливные дожди затопили части Киншасы, столицы Демократической Республики Конго (ДРК), там случались случаи. «По причинам, которые мы не понимаем, холера, похоже, проходит циклы суровых сезонов», - говорит Дэвид Сак, эксперт по инфекционным болезням в Школе общественного здравоохранения Блумберга Университета Джона Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд.Но контрмеры также набирают обороты. Вакцина против Vibrio cholerae, возбудительной бактерии, существует около 20 лет, но вопросы давно закручиваются вокруг ее полезности при вспышках. Однако все может вскоре измениться. Глобальный запас вакцины против холеры, созданный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и партнерами в 2013 году, привлек дополнительных производителей, и теперь более легкая в использовании формулировка должна помочь медицинским работникам реагировать на вспышки. Многие считают, что это может быть тот год, когда запасы начинают снижать общую стоимость холеры. «Мы достигаем чрезвычайно важного момента, когда масштабы кампаний могут быть достаточно большими, чтобы показать влияние на борьбу с этим заболеванием», - говорит Франсиско Лукеро, эпидемиолог «Врачи без границ» в Женеве, Швейцария.Около 2,4 миллиона доз скоро будут отправлены в ДРК, где нынешняя вспышка является наихудшей за последние 20 лет. Этого достаточно, чтобы вакцинировать 1,2 миллиона наиболее подверженных риску людей, и, как надеются эксперты, достаточно, чтобы обуздать там вспышку, являющейся проблемой № 1 для ВОЗ.Кампания в Киншасе будет использовать новую формулу вакцины под названием Euvichol-Plus, которая начала поставляться в начале этого года. Вакцина поставляется в небольших пластиковых пробирках, а не в стеклянных флаконах, что облегчает их распространение. «Это на 25% дешевле, на 30% меньше объема и на 50% меньше веса», - говорит Сет Беркли, глава Гави, альянс по вакцинам в Женеве, который финансирует запасы. В другом улучшении по сравнению с нынешними вакцинами, которые наиболее эффективны у взрослых, новые вакцины в работах могут также защитить детей в возрасте до 5 лет.