Участница "Дома-2" Александра Филиппова не сомневается, что станет женой Иосифа Оганесяна

Стоит отметить, что Оганесян в последнее время весьма востребован у представительниц слабого пола. Желающих занять место в его сердце полно: Александра Черно, почти всё время остававшаяся его пассией на реалити-шоу, новенькая подружка, найденная где-то его предками специально для свадьбы с сыном, и теперь ещё Филиппова, и раньше имевшая виды на этого парня.При этом Александра не сомневается, что сможет стать не только девушкой Иосифа, но и его супругой. Как известно, сперва закрутить с ним роман она не смогла, потому что находилась на Поляне в Москве, когда он был на "Острове любви" в Африке. Теперь же Иосифа и вовсе нет на телестройке, так как ему захотелось увидеться с предками, и узнать, что же за невесту отец и мать нашли для него.Филиппова уверяет, что до сих пор чувствует к Оганесяну что-то, в связи с чем готова на многое, чтобы завоевать этого человека.