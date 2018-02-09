Амаль и Джордж Клуни отправились в романтическую поездку без детей

40-й день рождения Амаль влюбленные супруги Клуни отмечали не у себя дома, а на побережье Калифорнии в районе Биг-Сур. Пара отправилась туда для того, чтобы романтично уединиться. О своих новорожденных детях они позаботились заранее, оставив их дома.Супруги отправились в романтическое путешествие на частном авиалайнере, на котором уже на следующий день вернулись домой.Напоминаем, бракосочетание Джорджа и Амаль Клуни состоялось в Венеции четыре года назад. О том, что Амаль беременна, стало известно от близкого друга Джорджа Клуни Мэтта Деймона. Позднее мать Джорджа Клуни обрадовала широкую общественность новостью о том, что Амаль ждет ребенка, после чего скрывать признаки беременности влюбленная пара перестала.