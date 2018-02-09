АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 70.77 USD 57.67
Курс валют на 09.02.2018

Эксперт раскрыл реальные мотивы Вашингтона по атаке на Дейр эз-Зор

Руководитель отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов рассказал о том, что он видит иную причину, по которой Вашингтон и силы коалиции нанесли удар по провинции Дейр эз-Зор. Стоит отметить, что в американской версии эта атака была обусловлена защитой союзников.

Эксперт раскрыл реальные мотивы Вашингтона по атаке на Дейр эз-Зор


Тем не менее, Мардасов в своем интервью изданию «ПолитЭксперт» признался, что считает эту атаку очень символичной, поскольку она произошла в самый нужный с точки зрения политики момент. Так эксперт отмечает, что конфликт случился как раз в том момент, когда Дамаск вел переговоры с местными арабами, находящимися на стороне сил коалиции. Таким образом, американцы не могли допустить того, чтобы арабы перешли на сторону проправительственных сил.

Американцам не выгодно усиление политического присутствия России и Ирана в этом регионе. Также США с помощью «Демократических сил Сирии» сохраняет политическое давление на Дамаск. Не исключается интерес запада касательно местных месторождений нефти, поскольку на подконтрольной коалиции территории работает завод по переработке «черного золота» Эль-Исба.
Политика
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 05:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Путешествие Tesla на полном автопилоте по США
Эксперты назвали 7 российских частных орбитальных
Toyota инвестирует 69 миллионов долларов в
Ученые наконец раскрыли загадку магнетизма звезд
Apple выпустит новый флагман со встроенным в
Героиня «Пятой стражи» Альбина Чайкина борется с
На недавнем снимке Виктория Лопырева предстала с
Компания HP представила док-станцию Thunderbolt
Новый спектограф ESA сотворит революцию в поисках
WhatsApp проводит тестирование собственной
Уфологи: Инопланетяне используют «новую энергию»
Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о вспышке
Алла Пугачева выложила фотоснимок, на котором
В Арктике появятся еще 2 центра космического
Анастасия Квитко побаловала фанатов фото в
Белла Хадид удивила общественность откровенным
У тяжелобольного Ивана Краско выявили заболевание
Дата выпуска седана Lada Vesta Cross
Депутат Василий Власов: Земля станет первым
Алсу отправилась в Баку, чтобы поддержать свою
Рестораны Пхенчхана предложат гостям ОИ-2018
Дженнифер Энистон провела экскурсию по своему
Граждане РФ поддерживают участие российской
«УАЗ» представил новые спецверсии «УАЗ Профи»
Tata Motors разработала новый внедорожник на
Хэтчбек Alfa Romeo Giulietta получил новую версию
Экономисты: В течение 3-х месяцев рубль может
Правительство: Государство компенсирует россиянам
Космический телескоп NASA James Webb начнет свои
В России с 23 февраля стартуют продажи фургона
Названы рублёвые цены на новый кроссовер Citroen
В феврале Минтруд проконтролирует выплаты на
В Нижневартовске в очереди к врачу скончался
В Москве после школьной драки мальчика экстренно
Девелоперы забросили треть проектов на загородном
На ЧМ-2018 нельзя будет попасть с зонтиком и
Просмотреть все новости