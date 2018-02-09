Эксперт раскрыл реальные мотивы Вашингтона по атаке на Дейр эз-Зор
Руководитель отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов рассказал о том, что он видит иную причину, по которой Вашингтон и силы коалиции нанесли удар по провинции Дейр эз-Зор. Стоит отметить, что в американской версии эта атака была обусловлена защитой союзников.
Тем не менее, Мардасов в своем интервью изданию «ПолитЭксперт» признался, что считает эту атаку очень символичной, поскольку она произошла в самый нужный с точки зрения политики момент. Так эксперт отмечает, что конфликт случился как раз в том момент, когда Дамаск вел переговоры с местными арабами, находящимися на стороне сил коалиции. Таким образом, американцы не могли допустить того, чтобы арабы перешли на сторону проправительственных сил.
Американцам не выгодно усиление политического присутствия России и Ирана в этом регионе. Также США с помощью «Демократических сил Сирии» сохраняет политическое давление на Дамаск. Не исключается интерес запада касательно местных месторождений нефти, поскольку на подконтрольной коалиции территории работает завод по переработке «черного золота» Эль-Исба.
Тем не менее, Мардасов в своем интервью изданию «ПолитЭксперт» признался, что считает эту атаку очень символичной, поскольку она произошла в самый нужный с точки зрения политики момент. Так эксперт отмечает, что конфликт случился как раз в том момент, когда Дамаск вел переговоры с местными арабами, находящимися на стороне сил коалиции. Таким образом, американцы не могли допустить того, чтобы арабы перешли на сторону проправительственных сил.
Американцам не выгодно усиление политического присутствия России и Ирана в этом регионе. Также США с помощью «Демократических сил Сирии» сохраняет политическое давление на Дамаск. Не исключается интерес запада касательно местных месторождений нефти, поскольку на подконтрольной коалиции территории работает завод по переработке «черного золота» Эль-Исба.
Политика
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 05:00