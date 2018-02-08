Ученые: Мозги людей с психическими расстройствами имеют сходство на молекулярном уровне

Хорошо известно, что генетика делает людей более восприимчивыми к психическим расстройствам, но ученые обнаружили связь посложнее. ДНК включает в себя «инструкции» по созданию белков, но они могут быть выполнены по-разному посредством другого генетического строительного блока, называемого РНК. В исследовании, опубликованном сегодня в журнале Science, ученые проанализировали мозги 700 человек, страдающих аутизмом, шизофренией, алкоголизмом, биполярным и депрессивным расстройством.Наибольшее совпадение специалисты обнаружили у больных шизофренией и биполярным расстройством. Кроме того, названные заболевания и аутизм связаны с повышенной чувствительностью в клетках мозга, называемых астроцитами. Депрессия этого не показала. Ученые обнаружили наименьшее количество совпадений между аутизмом и алкоголизмом, шизофренией и алкоголизмом.Специалисты все еще не знают, что вызывает различия в экспрессии генов, но исследование представляет собой шаг к пониманию биологического компонента психических заболеваний.