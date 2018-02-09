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Больше половины россиян не против поделиться с близкими личными паролями

Как сообщили эксперты из пресс - службы компании «Лаборатория Касперского», пароли от своих гаджетов готовы сообщить своим близким больше половины россиян.

Как показали результаты исследований, около 54% граждан России, согласны поделить информацию по паролям и кодам доступа к своим цифровым данным, со своим партнерами. Но есть и 79% опрошенных, которые считают, что в любой паре людей обязательно должно быть право личного пространства, не исключая и общение онлайн. Респонденты в составе 39% рассказали, что все иногда заканчивается серьезными ссорами, когда личная информация просматривается без спроса.

Больше половины россиян не против поделиться с близкими личными паролями


Основываясь на общих результатах исследований, все говорит об обострении проблем конфиденциальности, когда отношения в парах не назовешь счастливыми. Так, серди 80% опрошенных, отношения считаются не удачными или не счастливыми, естественно, что данная категория скрывает свои отправленные сообщения, а так же просмотренные веб-сайты, суммы потраченных денег и файлы с личной информацией. При относительно стабильных взаимоотношениях данный показатель равен 62%. Сообщается в публикациях RT.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 03:00
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