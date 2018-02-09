Ивана Дилова из "Дома-2" призналась, что Алексей Кудряшов не является мужчиной в её глазах

"Мне он сначала понравился чисто внешне и по характеру. А потом, когда мы уже начали общаться, я поняла, что он вообще ребенок — не настоящий мужик, у него нет своего мнения, он непостоянный. Для меня он не мужик, и я потеряла доверие к нему, и уважение. Да, мы целовались, нас даже хотели заселять, но я ответила отрицательно", - гласит пост Диловой.

О своём отношении к Алексею Ивана рассказала в блоге на днях, отметив, что сперва молодой человек заинтересовал её своим характером.Прежде на лобном месте Алексей рассказал всем, что ухаживает за Иваной и делает всё, чтобы девушка оставалась счастливой рядом с ним. При этом ведущий реалити-шоу Влад Кадони предположил, что этого всё-таки не хватает, поэтому Кудряшову нужно стараться лучше.К слову, стараться Алексею, видимо, уже вообще бессмысленно, поскольку Ивана не испытывает к нему никаких чувств.