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Ивана Дилова из "Дома-2" призналась, что Алексей Кудряшов не является мужчиной в её глазах

Новенькая участница "Дома-2" Ивана Дилова, которая пыталась построить любовь с Алексеем Кудряшовым, а теперь состоит в отношениях с Александром Гобозовым, призналась, что парень не привлекает её, в связи с чем ей и пришлось бросить его.

О своём отношении к Алексею Ивана рассказала в блоге на днях, отметив, что сперва молодой человек заинтересовал её своим характером.

Ивана Дилова из "Дома-2" призналась, что Алексей Кудряшов не является мужчиной в её глазах

"Мне он сначала понравился чисто внешне и по характеру. А потом, когда мы уже начали общаться, я поняла, что он вообще ребенок — не настоящий мужик, у него нет своего мнения, он непостоянный. Для меня он не мужик, и я потеряла доверие к нему, и уважение. Да, мы целовались, нас даже хотели заселять, но я ответила отрицательно", - гласит пост Диловой.

Прежде на лобном месте Алексей рассказал всем, что ухаживает за Иваной и делает всё, чтобы девушка оставалась счастливой рядом с ним. При этом ведущий реалити-шоу Влад Кадони предположил, что этого всё-таки не хватает, поэтому Кудряшову нужно стараться лучше.

К слову, стараться Алексею, видимо, уже вообще бессмысленно, поскольку Ивана не испытывает к нему никаких чувств.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:30
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