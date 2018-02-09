Анджелина Джоли учит своих дочерей жить для людей

Анджелина Джоли снялась в фотосессии для нового выпуска американского журнала Elle. Актриса поговорила с американским политиком Джоном Керри.В разговоре она не забыла упомянуть и своих трех дочерях - 12-летней Захаре, 11-летней Шайло и 9-летней Вивьен. Анджелина рассказала о том, чему учит девочек.Джоли объясняет дочкам, что их отличает от других то, что они готовы делать для людей. По ее мнению, надеть платье и сделать мейкап может любая женщина, но определяет каждого человека его собственный разум.Актриса советует девочкам разобраться в том, кто они, что они думают, за что борются. «И помогайте другим обрести свободу. Если вы живете для людей, то это стоит того, чтобы жить», - объясняет она дочерям.