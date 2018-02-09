АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 70.77 USD 57.67
Курс валют на 09.02.2018

Анджелина Джоли учит своих дочерей жить для людей

Впервые за долгое время Анджелина Джоли приняла участие в съемках для глянцевого издания и рассказала о себе, о дочерях и о том, что учит их жить, руководствуясь разумом и помогая другим людям.
Анджелина Джоли учит своих дочерей жить для людей


Анджелина Джоли снялась в фотосессии для нового выпуска американского журнала Elle. Актриса поговорила с американским политиком Джоном Керри.

В разговоре она не забыла упомянуть и своих трех дочерях - 12-летней Захаре, 11-летней Шайло и 9-летней Вивьен. Анджелина рассказала о том, чему учит девочек.

Джоли объясняет дочкам, что их отличает от других то, что они готовы делать для людей. По ее мнению, надеть платье и сделать мейкап может любая женщина, но определяет каждого человека его собственный разум.

Актриса советует девочкам разобраться в том, кто они, что они думают, за что борются. «И помогайте другим обрести свободу. Если вы живете для людей, то это стоит того, чтобы жить», - объясняет она дочерям.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 01:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Больше половины россиян не против поделиться с
Анджелина Джоли учит своих дочерей жить для людей
Созданные учеными самые тонкие 3D-очки в мире
Национальный научный фонд США требует от
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил обсуждают тему
Ученые: Новая вакцина против холеры поможет
Сергея Глушко опубликовал в Instagram странное
Kepler NASA обнаружил самую массивную суперземлю
Обнаруженные Curiosity кристаллы гипса
Эксперты: Ностальгия облегчает чувство
Google Play устраняет неисправность функции
Японские фермеры вырастили бананы с вкусом
Ученые: Мозги людей с психическими расстройствами
Искусственный интеллект научили распознаванию
Apple Watch помогут диагностировать диабет с
NASA тестирует подводную лодку для поиска жизни в
Бывшая супруга Александра Серова развелась с ним,
Астронавты МКС провели первый турнир по
Ракете Falcon Heavy может стать космическим
Алена Свиридова отправилась на отдых в компании
Атомные космические часы от NASA помогут быстрее
Китайский спутник приблизился к европейскому
Ученые обнаружили фермент, отвечающий за сжигание
Анфиса Чехова побаловала поклонников откровенным
Молодая мама Юлия Савичева поведала поклонникам о
Apple запатентовала рисующий по воздуху стилус
ИИ будет искать затонувшие корабли
Мексиканка Янет Гарсия – самая сексуальная
Тимирязевцы договоренности с крупными компаниями
В России прошли испытания новых плазменных
Похудевшая Мария Кожевникова появилась на
Ученые определили опасность от любимчиков при
Фотография Ольги Бузовой в паспорте озадачила
Эксперты назвали лучшие смартфоны с ценником до
Intel выпустила микрокоды для чипов Skylake от
Белок и цинк дают силы иммунитету для борьбы с
Просмотреть все новости