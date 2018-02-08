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Kepler NASA обнаружил самую массивную суперземлю

Звезда GJ 9827, расположенная в 100 световых лет в созвездии Рыб, имеет, возможно, одну из самых массивных и плотных суперземель, обнаруженных на сегодняшний день в соответствии с новыми исследованиями, возглавляемыми Джоанной Теске из Университета Карнеги.

Kepler NASA обнаружил самую массивную суперземлю


На орбите звезды GJ 9827 размещается трио планет, обнаруженное миссией NASA по геолокации Kepler/К2, и все три немного больше Земли. Это размер, который Kepler определил как наиболее распространенный в галактике с орбитальными периодами от нескольких до нескольких сотен дней. Но в нашей Солнечной системе нет планет такого размера. Это заставляет ученых интересоваться условиями, в которых они формируются и развиваются. Один важный ключ к пониманию истории планеты - определить ее состав. Чтобы попытаться понять, из чего изготовлена экзопланета, ученые должны измерять как свою массу, так и ее радиус, что позволяет им определять ее объемную плотность.

При количественном определении планет таким образом астрономы заметили некую тенденцию. Оказывается, что планеты с радиусами, превышающими примерно в 1,7 раза радиус Земли, имеют газовый конверт, как Нептун, а те, у кого меньше радиус, являются скалистыми, как наша родная планета.

Именно поэтому три планеты GJ 9827 являются особыми – с радиусами 1.64 (планета б), 1.29 (планета c) и 2.08 (планета d), они охватывают эту разделительную линию между суперземными (каменистыми) и субнептунскими (газовыми) планетами.

Ученые Карнеги наблюдали за GJ 9827 с помощью своего Spectralraph (PFS), которые показывают, что планета b примерно в восемь раз больше массы Земли, что делает ее одной из самых массивных и плотных суперземель, когда-либо обнаруженных.

Для исследования этих трех планет необходимы дополнительные наблюдения, сообщают ученые, так как они действительно кажутся одними из лучших кандидатов для исследования того, как формируются и развиваются суперземли. Эта новая информация позволит астрономам лучше понять процесс формирования таких планет.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:40
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