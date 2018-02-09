Джастин Тимберлейк и Джессика Бил обсуждают тему секса с двухлетним сыном

Актриса Джессика Бил рассказала, что обсуждает вместе с двухлетним сыном тему секса. Она понимает, что ее ребенок еще маленький, но считает, что в таком возрасте говорить об этом не позорно.Джессика Бил рассказала об этом на конференции в Лос-Анджелесе, где обсуждалось видео, записанное недавно вместе с комедианткой Челси Хэндлер, в котором поощрялся женский интерес к своему телу, желание с ним знакомиться и не стыдиться этого.Журналисты спросили у Джессики Бил, как проводится сексуальное воспитание в ее доме и какое к нему в ее семье отношение. Знаменитость рассказала, что не стесняется говорить об интимной связи при ребенке, даже употребляя при этом соответствующую терминологию.35-летней актриса не желает запрещать сыну думать или говорить о таком, и она уже объясняет ребенку, в чем разница между гениталиями мужчин и женщин.