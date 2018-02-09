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49 летняя Светлана Бондарчук приняла участие в эротической фотосессии

49-летняя Светлана Бондарчук решила принять участие в откровенной фотосессии.

49 летняя Светлана Бондарчук приняла участие в эротической фотосессии


После того, как у Светланы Бондарчук завязались отношения со светским фотографом Сергеем Табуновым она с завидной регулярностью начала публиковать свои фотоснимки в интернете. Поклонники писали, что только влюбленный человек может создавать такие фотоснимки.

В 49 лет модель имеет стройную и подтянутую фигуру, и выглядит она намного меньше своих лет. А любовь, как говорится, окрыляет, поэтому бывшая жена Федора Бондарчука согласилась на откровенную фотосессию, что никогда не могла позволить в отношениях с ним. На фото Светлана красуется перед фотографом обнаженной, и примеряет корсет из кружев.

Многие считают, что после разрыва с Федором Светлана сильно похорошела, причиной чего скорей всего является ее новые отношения. Сергей Табунов младше модели на двенадцать лет, но как уверяют близкие друзья пары, это никак не ощущается.

Стоит напомнить, что Федор и Светлана были в отношениях 25 лет, в этом союзе родилось двое деток, а теперь подрастают две внучки. Разрыв бывших возлюбленных прошел спокойно и у них сейчас хорошие отношения. С 2015 года у Федора завязались отношения с Паулиной Андреевой.


dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 06:30
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