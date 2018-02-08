Сергея Глушко опубликовал в Instagram странное фото
В сети Instagram появилось непристойное фото 47-летнего мужа Наташи Королевой Сергея Глушко, более известного, как Тарзан. Свой снимок он подписал так: «Наел…щеки». Однако некоторым подписчикам видятся отнюдь не щеки артиста.
Подписчики Тарзана приняли неоднозначно его новую публикацию, посчитав, что видят ягодицы стриптизёра. Но в комментариях разгорелся спор, и фолловеры разделились на два лагеря. Часть фанатов восприняла с юмором фотографию мужа Королевой и написали, что видят его колени, другая часть решила, что Сергей Глушко не должен публиковать фото с подобным содержанием в своем аккаунте.
Недовольные снимком пользователи отметили, что смотреть на подобный фотокадр им неприятно. Стоит напомнить, что Тарзан неоднократно размещал в своем микроблоге в Instagram фотографии, на которых позирует обнаженным, поэтому некоторые фанаты уже морально подготовлены к таким снимкам.
Подписчики Тарзана приняли неоднозначно его новую публикацию, посчитав, что видят ягодицы стриптизёра. Но в комментариях разгорелся спор, и фолловеры разделились на два лагеря. Часть фанатов восприняла с юмором фотографию мужа Королевой и написали, что видят его колени, другая часть решила, что Сергей Глушко не должен публиковать фото с подобным содержанием в своем аккаунте.
Недовольные снимком пользователи отметили, что смотреть на подобный фотокадр им неприятно. Стоит напомнить, что Тарзан неоднократно размещал в своем микроблоге в Instagram фотографии, на которых позирует обнаженным, поэтому некоторые фанаты уже морально подготовлены к таким снимкам.