АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 70.77 USD 57.67
Курс валют на 09.02.2018

Сергея Глушко опубликовал в Instagram странное фото

В сети Instagram появилось непристойное фото 47-летнего мужа Наташи Королевой Сергея Глушко, более известного, как Тарзан. Свой снимок он подписал так: «Наел…щеки». Однако некоторым подписчикам видятся отнюдь не щеки артиста.


Сергея Глушко опубликовал в Instagram странное фото


Подписчики Тарзана приняли неоднозначно его новую публикацию, посчитав, что видят ягодицы стриптизёра. Но в комментариях разгорелся спор, и фолловеры разделились на два лагеря. Часть фанатов восприняла с юмором фотографию мужа Королевой и написали, что видят его колени, другая часть решила, что Сергей Глушко не должен публиковать фото с подобным содержанием в своем аккаунте.

Недовольные снимком пользователи отметили, что смотреть на подобный фотокадр им неприятно. Стоит напомнить, что Тарзан неоднократно размещал в своем микроблоге в Instagram фотографии, на которых позирует обнаженным, поэтому некоторые фанаты уже морально подготовлены к таким снимкам.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 23:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Больше половины россиян не против поделиться с
Анджелина Джоли учит своих дочерей жить для людей
Созданные учеными самые тонкие 3D-очки в мире
Национальный научный фонд США требует от
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил обсуждают тему
Ученые: Новая вакцина против холеры поможет
Сергея Глушко опубликовал в Instagram странное
Kepler NASA обнаружил самую массивную суперземлю
Обнаруженные Curiosity кристаллы гипса
Эксперты: Ностальгия облегчает чувство
Google Play устраняет неисправность функции
Японские фермеры вырастили бананы с вкусом
Ученые: Мозги людей с психическими расстройствами
Искусственный интеллект научили распознаванию
Apple Watch помогут диагностировать диабет с
NASA тестирует подводную лодку для поиска жизни в
Бывшая супруга Александра Серова развелась с ним,
Астронавты МКС провели первый турнир по
Ракете Falcon Heavy может стать космическим
Алена Свиридова отправилась на отдых в компании
Атомные космические часы от NASA помогут быстрее
Китайский спутник приблизился к европейскому
Ученые обнаружили фермент, отвечающий за сжигание
Анфиса Чехова побаловала поклонников откровенным
Молодая мама Юлия Савичева поведала поклонникам о
Apple запатентовала рисующий по воздуху стилус
ИИ будет искать затонувшие корабли
Мексиканка Янет Гарсия – самая сексуальная
Тимирязевцы договоренности с крупными компаниями
В России прошли испытания новых плазменных
Похудевшая Мария Кожевникова появилась на
Ученые определили опасность от любимчиков при
Фотография Ольги Бузовой в паспорте озадачила
Эксперты назвали лучшие смартфоны с ценником до
Intel выпустила микрокоды для чипов Skylake от
Белок и цинк дают силы иммунитету для борьбы с
Просмотреть все новости