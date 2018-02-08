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Японские фермеры вырастили бананы с вкусом ананаса и съедобной кожурой

Фермерами - экспериментаторами из Японии успешно выведен сорт бананов, которые абсолютно не нуждаются в чистке. Специалисты применили разницу температур для ускорения роста этих тропических фруктов. В результате появился совершенно новый сорт бананов, обладающих более сладкими вкусовыми качествами, чем обычные. Вкус очень напоминает ананас. Помимо прочего, кожура у новых бананов значительно тоньше и ее смело можно употреблять в пищу. Сообщает на своих страницах The Telegraph.

Вырастили новый сорт в компании D&T Farms, запад Японии. Саженцы банановых пальм высадили не в теплицу, а в поместили в условия холодильной камеры, при температуре минус 60 градусов. Как рассказали эксперты, экстремальным холодом провоцируется быстрый рост. Технология дала результаты, вернувшись в естественную среду, пальмы выросли за четыре месяца, хотя уходит на это обычно примерно два года. Назван новый сорт фермерами – Mongee, который дает к тому же урожай из необычных плодов.
Японские фермеры вырастили бананы с вкусом ананаса и съедобной кожурой


Изобретатели новой технологии рассказали, что фрукты растут без применения пестицидов и химических удобрений, в естественных органических условиях. Так же отмечается, что на стоимость бананов влияет их возрастающий спрос, сейчас цена равна 648 йен, что примерно шесть долларов, за одну штуку.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 22:30
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