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Ольга Жарикова не сомневается, что возвращаться к Давиду Анташвили опасно для жизни

Ольга Жарикова, которая недавно разорвала отношения с Давидом Анташвили, призналась, что ни под каким предлогом не вернётся к этому парню, а также поделилась деталями минувшего и весьма ожидаемого расставания.

В блоге сексапильная брюнетка написала, что даже не спала с Давидом после заселения в шикарную виллу, так как поругалась с ним. Девушка теперь расстроена, ведь с мужчинами ей не везёт очень часто, в связи с чем периодически кажется, что на ней порча. На душе у Ольги печаль, но она готова двигаться дальше.

Ольга Жарикова не сомневается, что возвращаться к Давиду Анташвили опасно для жизни

Жарикова добавила, что боится Давида, считая, что и для жизни всех остальных жителей "Острова любви" этот мужчина представляет опасность. При этом она всегда говорила Анташвили, что не желает быть рядом с парнем, который может поднять руку на девушку, а уж говорить о какой-то совместной жизни с таким человеком вообще бессмысленно.

Впрочем, на днях зрители стали предполагать, что поднимает руку на девушек Давид исключительно по указке руководителей - уж больно часто этот участник проекта дерётся с представительницами прекрасной половины и не получает никаких замечаний.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:00
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