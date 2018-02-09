Ольга Жарикова не сомневается, что возвращаться к Давиду Анташвили опасно для жизни

В блоге сексапильная брюнетка написала, что даже не спала с Давидом после заселения в шикарную виллу, так как поругалась с ним. Девушка теперь расстроена, ведь с мужчинами ей не везёт очень часто, в связи с чем периодически кажется, что на ней порча. На душе у Ольги печаль, но она готова двигаться дальше.Жарикова добавила, что боится Давида, считая, что и для жизни всех остальных жителей "Острова любви" этот мужчина представляет опасность. При этом она всегда говорила Анташвили, что не желает быть рядом с парнем, который может поднять руку на девушку, а уж говорить о какой-то совместной жизни с таким человеком вообще бессмысленно.Впрочем, на днях зрители стали предполагать, что поднимает руку на девушек Давид исключительно по указке руководителей - уж больно часто этот участник проекта дерётся с представительницами прекрасной половины и не получает никаких замечаний.