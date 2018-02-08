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Искусственный интеллект научили распознаванию психоза по речи человека

Команда ученых из IBM научила искусственный интеллект распознаванию психоза у человека по его речи. Сообщается, что раньше подобную процедуру диагностирования могли провести лишь высококвалифицированные специалисты.

Искусственный интеллект научили распознаванию психоза по речи человека


Известно, что в психиатрии есть метод проверки человека на некоторые психические заболевания по анализу его речи. Однако выявлять расстройство в психике людей ранее было очень сложно, это могли делать лишь специалисты высокой квалификации. Сейчас ученым удалось научить искусственный интеллект распознаванию психоза у людей по речевому анализу, что значительно упрощает процесс диагностирования заболевания. Автором новой разработки стала команда ученых из отдела исследований IBM. Их научная статья была опубликована изданием World Psychiatry.

Что касается самого анализа речи подверженных психозу людей, то здесь ключевыми особенностями являются бедность самой речи и перескакивание с одной идеи на другую. Как оказалось, новой разработке ученых удалось успешно предсказать развитие расстройств психики более, чем в 80 % случаев.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 22:15
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