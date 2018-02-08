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Астронавты МКС провели первый турнир по бадминтону в космосе

Спорт на Земле может быть интересным, но оказывается, слишком большая сила тяжести действительно может привести к потере доминирования в игре, чего нельзя сказать об игре в космосе. В частности на Международной космической станции, где недавно астронавты провели первый матч по бадминтону.

Астронавты МКС провели первый турнир по бадминтону в космосе


На МКС, на низкой околоземной орбите, экипаж астронавтов недавно провел один из первых матчей в бадминтоне с нулевой гравитацией, это оказалось настоящим взрывом для наблюдателей. Воланчик двигается медленнее без гравитации, но астронавтам пришлось буквально отскакивать от стен, чтобы стоять на потолке во время матча.

Космическое агентство «Роскосмос» показало видеоролик, в котором первый матч объединил американского астронавта Марка Ванде Хей с российским космонавтом Александром Мисуркиным, который сражался против команды Антона Шкаплерова из России и Норишидже Канай из Японии - в конце концов, они начинают новую игру с американским Джозефом Акабой, заменяющим Ванде Хей.



Удивительно, но никого не интересовали финальные оценки, так как с самого начала это выглядело довольно казуальной игрой, так что, похоже, никто из игроков не заботился о том, чтобы держать счет.

Хотя может показаться, что астронавты отстраняются от работы, на самом деле это важная часть работы. Жизнь в космосе может иметь ряд вредных побочных эффектов для тела, которые ученые все еще пытаются понять, и один из этих побочных эффектов - это атрофия мышц - когда сила тяжести опускается на все мышцы, она дает им небольшую, но важную тренировку, какую астронавты в нулевой гравитации не имеют.

Поэтому астронавты должны оставаться еще более активными в космосе, и летать вокруг коридора с нулевой гравитацией, чтобы играть в бадминтон, - вполне законный способ тренировать мышцы. Ванде Хей соглашается, добавив, что такой спонтанный досуг имеет решающее значение с психологической точки зрения, тем более в условиях изолирования в космосе.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 21:39
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