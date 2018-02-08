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Apple Watch помогут диагностировать диабет с вероятностью 85%

Используя умные часы от Apple, названные производителем – Watch, владелец с высокой точностью способен диагностировать у себя диабет. Расчет идет на своевременное предупреждение нависшей угрозы опасного заболевания крови, с последующим принятием мер по его предотвращению, а не бездействию и ожиданию пагубного дальнейшего развития.

Как утверждают ученые из США, умные часы Apple Watch являются самым распространенным из средств, по определению угрозы диабета. Выводы основаны на проведенных экспериментах с добровольцами, в ходе которых это электронное устройство смогло диагностировать сахарный диабет у 85%. Что помогло людям узнать и принять меры против серьезных атак от болезни.
Apple Watch помогут диагностировать диабет с вероятностью 85%


Диагностика Apple Watch основана на принципе взаимодействия нейросетей, реагирующих на частоту пульса, и кардиодатчика. Как сообщили врачи и ученые, известно коварство сахарного диабета, в его проявлении в совершенно безобидных формах, легко спутываемых с признаками временных сбоев самочувствия организма человека. Отмечено, что на ранних стадиях с этим недугом довольно легко бороться.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 22:00
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