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Дарья Лымарь становится невероятно популярной и востребованной на "Доме-2"

Дарья Лымарь, которая живёт на Сейшельских островах, так как считается активной участницей "Дома-2", рассказала, как ей под палящим солнцем, а также поведала о коллегах по периметру, окружающих её каждый день.

Дарья весьма эффектна на реалити-шоу, и внешне очень даже ничего, и это видят парни. Многие участники имеют желание построить с пленительной брюнеткой любовь, но она пока не торопится связывать с кем-либо проектную составляющую своей жизни. При этом другие девушки уважают Дарью и всегда просят у неё совета, если он им требуется, а она, в свою очередь, рада помочь.

Дарья Лымарь становится невероятно популярной и востребованной на "Доме-2"

В такой обстановке на "Острове любви" сложно жаловаться на что-то, и Лымарь не делает этого. Девушка даже говорит, что получает удовольствие, находясь в Африке и являясь частью прекрасного коллектива. Экс-возлюбленными, в том и челе и Иосифом Оганесяном, Дарья не засоряет свою голову.

Кроме того, пару раз телезвезда даже получала место ведущей, чему безумно рада. По её словам, ей удалось возыметь успех в этом деле, и она надеется, что снова что-нибудь будет вести.

Среди парней Дарье нравится Артём Сорока. Он пленит её как музыкант с большим талантом и просто интересный собеседник.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:20
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