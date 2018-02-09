Дарья Лымарь становится невероятно популярной и востребованной на "Доме-2"

Дарья весьма эффектна на реалити-шоу, и внешне очень даже ничего, и это видят парни. Многие участники имеют желание построить с пленительной брюнеткой любовь, но она пока не торопится связывать с кем-либо проектную составляющую своей жизни. При этом другие девушки уважают Дарью и всегда просят у неё совета, если он им требуется, а она, в свою очередь, рада помочь.В такой обстановке на "Острове любви" сложно жаловаться на что-то, и Лымарь не делает этого. Девушка даже говорит, что получает удовольствие, находясь в Африке и являясь частью прекрасного коллектива. Экс-возлюбленными, в том и челе и Иосифом Оганесяном, Дарья не засоряет свою голову.Кроме того, пару раз телезвезда даже получала место ведущей, чему безумно рада. По её словам, ей удалось возыметь успех в этом деле, и она надеется, что снова что-нибудь будет вести.Среди парней Дарье нравится Артём Сорока. Он пленит её как музыкант с большим талантом и просто интересный собеседник.