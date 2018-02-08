Алена Свиридова отправилась на отдых в компании молодого возлюбленного Давида Вардоняна

Исполнительница Адена Свиридова находится в счастливых отношениях с возлюбленным Давидом Варданяном вот уже пять лет. Молодой человек младше артистки на четырнадцать лет, но это нисколько не мешает их союзу. Ранее говорили, что возлюбленные тайно провели обряд бракосочетания, но Свиридова отклонила эти слухи и заявила, что не намерена портить отношения штампом в паспорте.На данный момент пара отправилась на заслуженный отдых, который проводят в Ереване, откуда родом Варданян и в доказательство этому выложила на своей страничке видеоролик.В канун Нового года Свиридова с возлюбленным посетили в Большом театре «Боско-бал», а соответствующие фотоснимки опубликовала в интернете на своей страничке, а под фотоснимком написала о своих восторженных эмоциях.Стоит добавить, что у Алены Свиридовой растет двое сыновей: старшему сыну Василию 34 года, а младшему Григорию - 13 лет. Первый проживает там же, где его отец в Ванкувере, а второй сын находится в кадетском корпусе. Знаменитость считает, что тепличные условия и чрезмерная опека только портит представителей сильной половины.