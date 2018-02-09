Валерий Блюменкранц не сомневается, что он задержится в "Доме-2" на девять лет

Валерий, находящийся в данный момент на Поляне с женой и тёщей, не собирается покидать реалити-шоу лет восемь-девять, и об этом парень прямо заявил накануне. При этом далеко не всем фанатам Блюменкранцев понравилось заявление главы семейства. Многие принялись призывать Тату - его жену искать нового супруга, так как желание Валерия остаться на "Доме-2" на столько лет выглядит странно.Фолловеры сочли, что мужчина, желающий жить только за счёт творения ТНТ, не может быть самостоятельным, в связи с чем вряд ли подходит женщине, у которой с недавних пор есть ещё и дочка. К слову, нашлись и те, кто не верит словам Валерия. Такие люди не сомневаются, что у него просто проснулось желание немного пошутить, и сделать это телезвезде удалось.Прежде Сеть всколыхнула информация о заболевании Бетти - дочки пары, но Тата быстро успокоила всех и себя, сказав, что диагноз ей был поставлен доктором не совсем правильный.