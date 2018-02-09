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Валерий Блюменкранц не сомневается, что он задержится в "Доме-2" на девять лет

Участник "Дома-2" Валерий Блюменкранц, который некогда покинул периметр, а потом вернулся, заявил, что собирается остаться на проекте надолго, молодой человек даже собирается побить рекорд, считая, что сможет прожить на телестройке больше всех.

Валерий, находящийся в данный момент на Поляне с женой и тёщей, не собирается покидать реалити-шоу лет восемь-девять, и об этом парень прямо заявил накануне. При этом далеко не всем фанатам Блюменкранцев понравилось заявление главы семейства. Многие принялись призывать Тату - его жену искать нового супруга, так как желание Валерия остаться на "Доме-2" на столько лет выглядит странно.

Валерий Блюменкранц не сомневается, что он задержится в "Доме-2" на девять лет

Фолловеры сочли, что мужчина, желающий жить только за счёт творения ТНТ, не может быть самостоятельным, в связи с чем вряд ли подходит женщине, у которой с недавних пор есть ещё и дочка. К слову, нашлись и те, кто не верит словам Валерия. Такие люди не сомневаются, что у него просто проснулось желание немного пошутить, и сделать это телезвезде удалось.

Прежде Сеть всколыхнула информация о заболевании Бетти - дочки пары, но Тата быстро успокоила всех и себя, сказав, что диагноз ей был поставлен доктором не совсем правильный.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:10
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