Бывшая супруга Александра Серова развелась с ним, чтобы не сойти с ума и выжить

Как призналась экс-супруга Серова, все, что рассказывает о ней артист на теле-шоу - клевета и ложь.Брак Елены и Александра продлился 19 лет, во время которого родилась дочь Мишель. Серов неоднократно заявлял в своих интервью, что его супруга часто употребляла алкоголь, при этом устраивая пьяные дебоши, а он был вынужден все это терпеть. Артист утверждал, что был безумно влюблен лишь только в мать единственной наследницы, посвящая ей все знаменитые хиты.Однако у Елены своя история, которую она поведала в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Экс-супруга известного певца долгое время храня молчание, чтобы никак не ранить дочь, наконец решила рассказать какой была жизнь рядом с народным артистом.Елена вспоминает, как у них с Александром была любовь с первого взгляда. Однако после рождения Мишель Серов очень изменился. С этого момента она слышала от супруга только ругань. На помощь жене артиста приходили мать и ее сестра-близнец Ольга, а ему, по признанию Елены, было не до них с Мишель, ведь он же артист.О многочисленных изменах бывшая жена Серова узнала от «добрых» людей, которые ее регулярно информировали о его походах «налево».Несмотря на все, что Елене пришлось претерпевать со звездой эстрады, она прощала и продолжала любить его. Но сейчас об этом жалеет. Мать единственной наследницы Серова не выдержала только после того, как артист избил ее на глазах у любовницы.Сейчас Елена занимается живописью и у нее есть возлюбленный, с которым она уже на протяжении пяти лет не может наговориться.