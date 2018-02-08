АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 70.77 USD 57.67
Курс валют на 09.02.2018

Бывшая супруга Александра Серова развелась с ним, чтобы не сойти с ума и выжить

Бывшая супруга известного певца Александра Серова поделилась подробностями их совместной жизни. Елена призналась, что артист не раз избивал ее и нередко изменял. Она развелась с певцом, чтобы не сойти с ума и выжить.

Бывшая супруга Александра Серова развелась с ним, чтобы не сойти с ума и выжить


Как призналась экс-супруга Серова, все, что рассказывает о ней артист на теле-шоу - клевета и ложь.

Брак Елены и Александра продлился 19 лет, во время которого родилась дочь Мишель. Серов неоднократно заявлял в своих интервью, что его супруга часто употребляла алкоголь, при этом устраивая пьяные дебоши, а он был вынужден все это терпеть. Артист утверждал, что был безумно влюблен лишь только в мать единственной наследницы, посвящая ей все знаменитые хиты.

Однако у Елены своя история, которую она поведала в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Экс-супруга известного певца долгое время храня молчание, чтобы никак не ранить дочь, наконец решила рассказать какой была жизнь рядом с народным артистом.

Бывшая супруга Александра Серова развелась с ним, чтобы не сойти с ума и выжить


Елена вспоминает, как у них с Александром была любовь с первого взгляда. Однако после рождения Мишель Серов очень изменился. С этого момента она слышала от супруга только ругань. На помощь жене артиста приходили мать и ее сестра-близнец Ольга, а ему, по признанию Елены, было не до них с Мишель, ведь он же артист.

О многочисленных изменах бывшая жена Серова узнала от «добрых» людей, которые ее регулярно информировали о его походах «налево».

Несмотря на все, что Елене пришлось претерпевать со звездой эстрады, она прощала и продолжала любить его. Но сейчас об этом жалеет. Мать единственной наследницы Серова не выдержала только после того, как артист избил ее на глазах у любовницы.

Сейчас Елена занимается живописью и у нее есть возлюбленный, с которым она уже на протяжении пяти лет не может наговориться.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 21:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Больше половины россиян не против поделиться с
Анджелина Джоли учит своих дочерей жить для людей
Созданные учеными самые тонкие 3D-очки в мире
Национальный научный фонд США требует от
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил обсуждают тему
Ученые: Новая вакцина против холеры поможет
Сергея Глушко опубликовал в Instagram странное
Kepler NASA обнаружил самую массивную суперземлю
Обнаруженные Curiosity кристаллы гипса
Эксперты: Ностальгия облегчает чувство
Google Play устраняет неисправность функции
Японские фермеры вырастили бананы с вкусом
Ученые: Мозги людей с психическими расстройствами
Искусственный интеллект научили распознаванию
Apple Watch помогут диагностировать диабет с
NASA тестирует подводную лодку для поиска жизни в
Бывшая супруга Александра Серова развелась с ним,
Астронавты МКС провели первый турнир по
Ракете Falcon Heavy может стать космическим
Алена Свиридова отправилась на отдых в компании
Атомные космические часы от NASA помогут быстрее
Китайский спутник приблизился к европейскому
Ученые обнаружили фермент, отвечающий за сжигание
Анфиса Чехова побаловала поклонников откровенным
Молодая мама Юлия Савичева поведала поклонникам о
Apple запатентовала рисующий по воздуху стилус
ИИ будет искать затонувшие корабли
Мексиканка Янет Гарсия – самая сексуальная
Тимирязевцы договоренности с крупными компаниями
В России прошли испытания новых плазменных
Похудевшая Мария Кожевникова появилась на
Ученые определили опасность от любимчиков при
Фотография Ольги Бузовой в паспорте озадачила
Эксперты назвали лучшие смартфоны с ценником до
Intel выпустила микрокоды для чипов Skylake от
Белок и цинк дают силы иммунитету для борьбы с
Просмотреть все новости