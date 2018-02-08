Ученые обнаружили фермент, отвечающий за сжигание калорий при ожирении

«Есть два важных замечания, которые мы связывали с замедлением метаболизма при ожирении и голодании. Мы обнаружили две новые петли обратной связи, которые переплетены для саморегулирования системы», - сказал Алан Сальтиэль, доктор философии, директор Института сахарного диабета и метаболического здоровья Университета Сан-Диего.

В статье, опубликованной в Cell от 8 февраля, исследователи из Калифорнийского университета идентифицируют фермент TANK-связывающую киназу 1 (TBK1) в качестве ключевого игрока в контроле за расходами на энергию - или сжигаемыми калориями - во время ожирения и голодания.Используя мышиные модели, исследователи наблюдали первый цикл: хронический стресс, вызванный ожирением, вызывает воспаление через активацию пути NFKB. Этот путь индуцирует гены, связанные с воспалением и ожирением, включая TBK1. Когда TBK1 активирован, он отключает AMPK, один из главных регуляторов расхода энергии, тем самым уменьшая способность клетки сжигать калории и, в результате, хранить жиры. Это механизм, при котором ожирение снижает затраты энергии.Как выясняется, фермент AMPK также ощущает изменения в уровнях энергии во время голодания и увеличивает затраты, наставляя клетки, особенно адипоциты (жировые клетки), для сжигания жира в качестве источника энергии. Но, когда голодание активирует AMPK, оно инициирует TBK1, что в конечном счете тормозит роль AMPK в сжигании жира.Удаление TBK1 у мышей с ожирением приводило к потере веса и повышенному воспалению, но у мышей с нормальным весом изменений не было. Это также объясняет, как ограничение калорий может уменьшить воспаление.