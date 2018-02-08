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Молодая мама Юлия Савичева поведала поклонникам о том, как изменилась ее жизнь после появления долгожданной дочки

Популярная певица Юлия Савичева дала откровенное интервью, в котором поведала о том, как стала протекать ее жизнь с появлением ребенка.

Молодая мама Юлия Савичева поведала поклонникам о том, как изменилась ее жизнь после появления долгожданной дочки


В 2017 году исполнительница впервые стала мамой. Через несколько месяцев Савичева возвратилась из Португалии в Россию. Певица крайне редко общается с журналистами и не посещает публичные мероприятия. Но недавно Юлия решила сделать исключения и дала интервью корреспондентам, где рассказала о том, как подрастает ее дочь Анна.

Девушка поделилась, что малышке уже седьмой месяц пошел, а так же пожаловалась на то, как быстро летит время. Анна пытается что-то лепетать, поет и без конца смеется. Малышка каждый день радует новыми достижениями и постоянно меняется. В целом ребенок певицы очень любознательный и забавный.

Помимо наследницы, исполнительница занята работой. У нее запланирован тур по Архангельской и Московской областям. Юлия Савичева поделилась с читателями, что в ней произошли внутренние изменения, которые она хочет с удовольствием продемонстрировать своим фанатам.

Певица подчеркнула, что очень хочет, чтобы ее увидели новую, ведь чувствует она себя иначе после появления дочки.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 20:57
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