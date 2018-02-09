Анастасия Лисова следовала определённым правилам во избежание предродовой депрессии

Новый пост девушка разместила в Сети после первых двух дней дома, оказавшихся не совсем привычными для неё и мужа. Как сказала телезвезда, прежде медики были рядом, поэтому была возможность позвать их в случае чего, потому что вопросы могут возникнуть ещё как, ведь она, супруг и дочка впервые остались втроём не в роддоме, что немного пугает.При этом эмоции после появления на свет отпрыска Лисова испытала самые лучшие, не было никакого негатива, а значит, уверена новоиспечённая родительница, и предродовой депрессии не будет. Небольшое волнение, конечно, также присутствует, поскольку следить за своим новорождённым мальчиком ранее никогда не приходилось.Впрочем, Анастасия не сомневается, что сможет вскоре обучиться всему, что должна знать девушка, впервые ставшая матерью.Фанаты, в свою очередь, забросали Лисову комплиментами и порадовались за звезду ТНТ. Некоторые подписчицы невольно вспомнили и о своих родах.